Draghi, Berlusconi: "Il centrodestra è unito dalla visione per il futuro dell'Italia. Non verrà meno" (Di martedì 9 febbraio 2021) Avrebbe preferito diversamente, e non lo nasconde. Ma non ha alcun dubbio sulla tenuta del centrodestra, che pur nell'autonomia dei singoli partiti continua a essere unito da "idee importanti per il futuro del Paese e una buona prassi di governo nelle regioni e nei comuni". Silvio Berlusconi, dunque, confermando il sostegno convinto a Draghi, non mette in discussione l'alleanza con i partner della coalizione, a partire da FdI. D'altra parte, spiega, queste sono "circostanze eccezionali" e "richiedono risposte eccezionali". Covid e crisi economica: l'agenda Berlusconi per Draghi In una lunga intervista con Repubblica, il Cavaliere ha citato il Covid e il suo "drammatico costo sociale ed economico" per ribadire le ragioni della scelta di Forza Italia e sottolineare che ...

