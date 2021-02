Dopo l'emergenza saremo punto e a capo. Draghi? All'Italia serve un De Gaulle (Di martedì 9 febbraio 2021) Mario Draghi non è la causa ma l'effetto del drammatico collasso della Politica dovuto ad una crisi di sistema che si trascina da oltre trent' anni. Il mandato ricevuto dal presidente della Repubblica è chiaro, ma chiaramente legato alle contingenze: debellare il virus, sviluppare l'economia, scrivere e avviare le riforme del Recovery Plan. Sostenere lealmente il governo di Salvezza nazionale in via di formazione non è una scelta politica, è un dovere istituzionale. Ma poi? Poi, ci ritroveremo da capo. Avremo salvato l'Italia che affoga, non avremo imparato a nuotare. È già successo, succederà ancora. In un mondo globalizzato e privo di ordine geopolitico, succederà ancora che il Paese debba improvvisamente fronteggiare problemi enormi e inediti, e che il governo in carica appaia spaventosamente inadeguato. Si spera solo che continui a ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 febbraio 2021) Marionon è la causa ma l'effetto del drammatico collasso della Politica dovuto ad una crisi di sistema che si trascina da oltre trent' anni. Il mandato ricevuto dal presidente della Repubblica è chiaro, ma chiaramente legato alle contingenze: debellare il virus, sviluppare l'economia, scrivere e avviare le riforme del Recovery Plan. Sostenere lealmente il governo di Salvezza nazionale in via di formazione non è una scelta politica, è un dovere istituzionale. Ma poi? Poi, ci ritroveremo da. Avremo salvato l'che affoga, non avremo imparato a nuotare. È già successo, succederà ancora. In un mondo globalizzato e privo di ordine geopolitico, succederà ancora che il Paese debba improvvisamente fronteggiare problemi enormi e inediti, e che il governo in carica appaia spaventosamente inadeguato. Si spera solo che continui a ...

