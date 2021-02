Dispersi sul Velino: maltempo ferma le ricerche in quota (Di martedì 9 febbraio 2021) Oggi il maltempo ha fermato le ricerche dei quattro escursionisti Dispersi sul Monte Velino dal 24 gennaio. Le squadre del Soccorso Alpino, della Guardia di Finanza, dei Carabinieri, della Polizia e ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 9 febbraio 2021) Oggi ilhato ledei quattro escursionistisul Montedal 24 gennaio. Le squadre del Soccorso Alpino, della Guardia di Finanza, dei Carabinieri, della Polizia e ...

