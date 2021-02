Covid, numeri in aumento, Interventi urgenti e trasferimenti 118 Pescara: "siamo come a Marzo" (Di martedì 9 febbraio 2021) Pescara - "I numeri sono in aumento ormai da giorni e sono alti, simili a quelli di Marzo. Rispetto ad allora, però, siamo più preparati. Stiamo gestendo una quantità importante di Interventi anche grazie ai mezzi messi a disposizione dall'azienda". Lo dicono al 118 di Pescara a proposito dell'attuale situazione Covid-19. Il capoluogo adriatico e l'area metropolitana sono le zone più colpite in questa fase della pandemia, con numeri in rapido aumento. Nella provincia di Pescara, negli ultimi sette giorni, sono emersi 1.036 casi di coronavirus, con una media di 148 contagi al giorno, circa 60 dei quali relativi al solo capoluogo adriatico. Sabato, tra l'altro, il Pescarese ha registrato il record di ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di martedì 9 febbraio 2021)- "Isono inormai da giorni e sono alti, simili a quelli di. Rispetto ad allora, però,più preparati. Stiamo gestendo una quantità importante dianche grazie ai mezzi messi a disposizione dall'azienda". Lo dicono al 118 dia proposito dell'attuale situazione-19. Il capoluogo adriatico e l'area metropolitana sono le zone più colpite in questa fase della pandemia, conin rapido. Nella provincia di, negli ultimi sette giorni, sono emersi 1.036 casi di coronavirus, con una media di 148 contagi al giorno, circa 60 dei quali relativi al solo capoluogo adriatico. Sabato, tra l'altro, il Pescarese ha registrato il record di ...

