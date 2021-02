Coronavirus. La Merck abbandona i vaccini sostenendo che sia più efficace contrarre il virus e guarire? Falso! (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il 4 febbraio 2020 la dottoressa Barbara Balanzoni, medico anestesista, pubblica sul suo canale Youtube un video in cui sostiene che la farmaceutica Merck avrebbe abbandonato la strada dei vaccini siccome risulterebbe «più efficace contrarre il virus e guarire». L’autrice del video legge ad alta voce un testo, senza però citare quale sia la fonte che non riporta correttamente le dichiarazioni della Merck. Il video è stato condiviso anche su Facebook da pagine che sostengono la disinformazione sulla Covid19, ottenendo oltre 5.700 condivisioni sul social. Per chi ha fretta Nel video la dottoressa Balanzoni non riporta la fonte da cui legge la “notizia”. La fonte è un blog amatoriale che si affida a un sito americano di teorie di ... Leggi su open.online (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il 4 febbraio 2020 la dottoressa Barbara Balanzoni, medico anestesista, pubblica sul suo canale Youtube un video in cui sostiene che la farmaceuticaavrebbeto la strada deisiccome risulterebbe «piùil». L’autrice del video legge ad alta voce un testo, senza però citare quale sia la fonte che non riporta correttamente le dichiarazioni della. Il video è stato condiviso anche su Facebook da pagine che sostengono la disinformazione sulla Covid19, ottenendo oltre 5.700 condivisioni sul social. Per chi ha fretta Nel video la dottoressa Balanzoni non riporta la fonte da cui legge la “notizia”. La fonte è un blog amatoriale che si affida a un sito americano di teorie di ...

Ashmira1 : RT @CosedaMondo: #MERCK: STOP A #VACCINI, 380MLN$ DA USA PER SVILUPPARE FARMACI PER CURARE #COVID19 Il produttore di vaccini ha abbandonato… - lukengi65 : RT @CosedaMondo: #MERCK: STOP A #VACCINI, 380MLN$ DA USA PER SVILUPPARE FARMACI PER CURARE #COVID19 Il produttore di vaccini ha abbandonato… - gpiroddi : RT @CosedaMondo: #MERCK: STOP A #VACCINI, 380MLN$ DA USA PER SVILUPPARE FARMACI PER CURARE #COVID19 Il produttore di vaccini ha abbandonato… - Beppe1158 : RT @CosedaMondo: #MERCK: STOP A #VACCINI, 380MLN$ DA USA PER SVILUPPARE FARMACI PER CURARE #COVID19 Il produttore di vaccini ha abbandonato… - Diego79946574 : RT @CosedaMondo: #MERCK: STOP A #VACCINI, 380MLN$ DA USA PER SVILUPPARE FARMACI PER CURARE #COVID19 Il produttore di vaccini ha abbandonato… -