Coppa Italia: la Juve è la prima finalista. 0-0 con l’Inter all’Allianz (Di martedì 9 febbraio 2021) Termina con un pareggio a reti bianche la prima semifinale di ritorno di Coppa Italia 2020-21, la Juve ha controllato il vantaggio ottenuto all’andata e strappato il ticket per la finale. La gara si apre con le polemiche per un potenziale rigore su Lautaro Martinez dopo 10?, ma Mariani sembra aver preso la decisione corretta: è l’argentino a colpire Bernardeschi per poi cadere in area e non viceversa. In seguito al mancato penalty e all’ammonizione di Darmian c’è stato un battibecco tra Conte e Bonucci. Cartellino giallo anche per Alex Sandro, il bianconero era diffidato e salterà la finale. Nei primi 45? i nerazzurri ci provano con le conclusioni di Lautaro, Brozovic ed Eriksen, dall’altro lato è Ronaldo il più pericoloso. La ripresa si apre con una conclusione di Hakimi alta sulla traversa difesa da Buffon, Conte ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 9 febbraio 2021) Termina con un pareggio a reti bianche lasemifinale di ritorno di2020-21, laha controllato il vantaggio ottenuto all’andata e strappato il ticket per la finale. La gara si apre con le polemiche per un potenziale rigore su Lautaro Martinez dopo 10?, ma Mariani sembra aver preso la decisione corretta: è l’argentino a colpire Bernardeschi per poi cadere in area e non viceversa. In seguito al mancato penalty e all’ammonizione di Darmian c’è stato un battibecco tra Conte e Bonucci. Cartellino giallo anche per Alex Sandro, il bianconero era diffidato e salterà la finale. Nei primi 45? i nerazzurri ci provano con le conclusioni di Lautaro, Brozovic ed Eriksen, dall’altro lato è Ronaldo il più pericoloso. La ripresa si apre con una conclusione di Hakimi alta sulla traversa difesa da Buffon, Conte ...

