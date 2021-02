Can Yaman e Diletta Leotta, altro scatto insieme. E arriva la domanda di Fognini: “Fidanzati?” (Di martedì 9 febbraio 2021) Can Yaman e Diletta Leotta sembrano essere usciti allo scoperto. Gli indizi sono ormai tanti, dalla foto pubblicata sui social dall'attore, fino all'ultimo scatto postato su Instagram dalla giornalista di DAZN. Lo scatto li ritrae entrambi vicino a un cavallo all'interno di un maneggio. A commentare il post una domanda di Fabio Fognini che ha alimentato le voci su una possibile relazione: "Fidanzati?", ha scritto il tennista. I due, secondo alcune indiscrezioni, però non starebbero veramente insieme e la loro coppia sarebbe piuttosto una trovata geniale di marketing.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CLEpwqPLPVd/?hl=it" Golssip. Leggi su golssip (Di martedì 9 febbraio 2021) Cansembrano essere usciti allo scoperto. Gli indizi sono ormai tanti, dalla foto pubblicata sui social dall'attore, fino all'ultimopostato su Instagram dalla giornalista di DAZN. Loli ritrae entrambi vicino a un cavallo all'interno di un maneggio. A commentare il post unadi Fabioche ha alimentato le voci su una possibile relazione: "?", ha scritto il tennista. I due, secondo alcune indiscrezioni, però non starebbero veramentee la loro coppia sarebbe piuttosto una trovata geniale di marketing.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CLEpwqPLPVd/?hl=it" Golssip.

