Calendario scolastico, il Pd dice sì all'allungamento. De Giorgi: "Bene Draghi" [VIDEO] (Di martedì 9 febbraio 2021) "Concordo assolutamente con l'idea dell'allungamento del Calendario scolastico fino a giugno, è una delle priorità che noi avevamo posto in tempi passati perché ritenevamo che l'assenza e le difficoltà che i ragazzi hanno avuto potessero essere colmate in qualche modo con un allungamento dell'orario scolastico". L'articolo Calendario scolastico, il Pd dice sì all'allungamento. De Giorgi: "Bene Draghi" VIDEO .

