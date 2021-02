Barbara D’Urso, nuovo amore per la conduttrice? L’indiscrezione di Gabriele Parpiglia (Di martedì 9 febbraio 2021) Siamo abituati a vedere in televisione Barbara D’Urso giornalmente grazie alle sue trasmissioni come Pomeriggio 5, Domenica Live e Live – Non è la D’Urso, che tengono compagnia a milioni di italiani, tra informazione e intrattenimento. Ma a quanto pare le giornate di Barbara non sono solo dedicate al lavoro, perchè a detta del giornalista Gabriele Parpiglia, nella vita della conduttrice – single da quattro anni – ci sarebbe un nuovo amore: Sembrerebbe che il cuore di Barbara D’Urso sia tornato a battere e non a poco. Il cuore della D’Urso avrebbe quindi ricominciato a battere per Francesco Zangrillo, che nella vita è un assicuratore e sembra proprio che – stando a quanto riportato da ... Leggi su isaechia (Di martedì 9 febbraio 2021) Siamo abituati a vedere in televisionegiornalmente grazie alle sue trasmissioni come Pomeriggio 5, Domenica Live e Live – Non è la, che tengono compagnia a milioni di italiani, tra informazione e intrattenimento. Ma a quanto pare le giornate dinon sono solo dedicate al lavoro, perchè a detta del giornalista, nella vita della– single da quattro anni – ci sarebbe un: Sembrerebbe che il cuore disia tornato a battere e non a poco. Il cuore dellaavrebbe quindi ricominciato a battere per Francesco Zangrillo, che nella vita è un assicuratore e sembra proprio che – stando a quanto riportato da ...

