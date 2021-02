Australian Open 2021: esordio vincente per Lorenzo Sonego. L’azzurro liquida in tre set Sam Querrey (Di martedì 9 febbraio 2021) Successo convincente quello di Lorenzo Sonego che nel match d’esordio agli Australian Open 2021 ha superato 7-5 6-4 6-4 lo statunitense Sam Querrey. L’azzurro è apparso pimpante e molto concentrato, riuscendo a scardinare gli equilibri del gioco del tennista a stelle e strisce. Primo set di studio senza grandi sussulti. L’esito dei game segue pedissequamente l’ordine al servizio. Querrey può impostare così il match sul piano che preferisce. Dal canto suo il piemontese ogni qual volta ha la possibilità cerca di mettere in crisi l’avversario costringendolo a rincorrere. La svolta del parziale arriva nel dodicesimo gioco quando Sonego, sfrutta gli errore in spinta dello statunitense, portandosi 0-40 e ... Leggi su oasport (Di martedì 9 febbraio 2021) Successo conquello diche nel match d’agliha superato 7-5 6-4 6-4 lo statunitense Samè apparso pimpante e molto concentrato, riuscendo a scardinare gli equilibri del gioco del tennista a stelle e strisce. Primo set di studio senza grandi sussulti. L’esito dei game segue pedissequamente l’ordine al servizio.può impostare così il match sul piano che preferisce. Dal canto suo il piemontese ogni qual volta ha la possibilità cerca di mettere in crisi l’avversario costringendolo a rincorrere. La svolta del parziale arriva nel dodicesimo gioco quando, sfrutta gli errore in spinta dello statunitense, portandosi 0-40 e ...

