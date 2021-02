Allerta meteo sulla Toscana: codice arancione per mareggiate e vento (Di martedì 9 febbraio 2021) FIRENZE – Allerta meteo in Toscana. La protezione civile dirama un codice arancione per mareggiate e vento da mezzanotte sino alle 18 di domani. Il continuo afflusso di correnti atlantiche sta portando venti, mare agitato e precipitazioni diffuse e abbondanti. Nel dettaglio sull’arcipelago, la costa centro settentrionale, sui crinali appenninici e alto Mugello si prevedono forti mareggiate e vento sostenuto fino al tardo pomeriggio di domani. Leggi su dire (Di martedì 9 febbraio 2021) FIRENZE – Allerta meteo in Toscana. La protezione civile dirama un codice arancione per mareggiate e vento da mezzanotte sino alle 18 di domani. Il continuo afflusso di correnti atlantiche sta portando venti, mare agitato e precipitazioni diffuse e abbondanti. Nel dettaglio sull’arcipelago, la costa centro settentrionale, sui crinali appenninici e alto Mugello si prevedono forti mareggiate e vento sostenuto fino al tardo pomeriggio di domani.

rep_napoli : Maltempo, peggiora la situazione in Campania: allerta meteo passa da gialla ad arancione in alcune zone [aggiorname… - pomiglianolive : Diramato nuovo avviso di allerta meteo per la Regione Campania. Comunicato del 9/2 - lillydessi : Meteo, allerta gialla su Genova e Tigullio: questa notte attesi forti temporali - - Notiziedi_it : Maltempo, peggiora la situazione in Campania: allerta meteo passa da gialla ad arancione in alcune zone - agenziaimpress : Allerta #meteo. #Maltempo, in #Toscana codice arancione per vento e mareggiate. Codice giallo per piogge e temporal… -