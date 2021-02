Travolto sulla strada | muore a 26 anni sotto gli occhi della fidanzata

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Una dinamica ancora al vaglio degli inquirenti e l’ennesima vittima sulle stradecapitale. È successo nella mattinata di ieri domenica 7 febbraio, all’incrocio tra viale Regina Margherita e via Nomentana. Luis Figueroa, nato a Roma 26fa da genitori equadoregni, è morto poco dopo le 12. A quanto si apprende dai media locali, era in sella al suo motorino: un SH Honda sul quale viaggiava anche la giovane. Secondo una prima ricostruzione il ragazzo non si sarebbe accorto del cambio di colore del semaforo e sarebbe statoda un’auto alla guida del quale c’era un giovane agentepolizia municipale. I primi ad arrivare sul posto sono stati gli agentipolizia locale ma poi i rilievi sono passati nelle mani dei carabinieri del Nucleo Radiomobile dal ...

