Teresa Ciabatti: «Detesto la mania di essere in prima fila» (Di lunedì 8 febbraio 2021) Teresa Ciabatti risponde al telefono al primo squillo, mettendo subito in chiaro che se la linea dovesse cadere sarà colpa dell'operatore che ha appena cambiato e che è troppo pigra per uscire a disdire: «Ora tutte le telefonate le devo fare appiccicate alla finestra» spiega prima di esplodere in una risata sonora, di quelle che vengono dal cuore. Nel corso di quest'intervista scoprirò che Teresa Ciabatti ride spesso: lo fa per sdrammatizzare, per alleggerire, per prendere in giro quella «macchia scura sullo sfondo» che è la Teresa adolescente, la figlia del Professore, la ragazza coperta di critiche, vituperi e insulti per aver pensato che la perdita della villa con la piscina fosse per lei la perdita della sua identità. Dopo tre libri di «nessun successo» e un exploit con La più amata, che ha sollevato così tanti encomi che è un po' come se allo Strega del 2017 fosse arrivato primo e non secondo, il suo nuovo romanzo, Sembrava bellezza, pubblicato anch'esso da Mondadori, ci riporta a quella voce narrante prepotente e un po' sprezzante che se ne è sempre fregata dei lettori e che, proprio per questo, è sempre piaciuta ai «ciabatters» che non si perdono una riga di quello che scrive, sui libri o sui giornali.

