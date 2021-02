Somma Vesuviana, aumentano i positivi nelle scuole: i provvedimenti del sindaco (Di lunedì 8 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“In questi minuti la Task Force ha notizia di 5 nuovi positivi nella platea scolastica del Secondo Circolo Didattico, mentre i positivi nella platea scolastica del Primo Circolo Didattico sarebbero 7, un nuovo positivo anche nella platea scolastica della Scuola Media “San Giovanni Bosco-Summa Villa” i cui plessi sono stati già chiusi. Non abbiamo nuovi positivi, al momento, nella platea scolastica del Terzo Circolo Didattico delle Elementari e non abbiamo positivi nelle platee scolastiche dell’Istituto Tecnico “Ettore Majorana” e del Liceo Scientifico “Evangelista Torricelli”. Ci saranno provvedimenti già nelle prossime ore che provvederò a comunicare dopo il confronto con la Task Force e la valutazione dei dati epidemiologici e di ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 8 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“In questi minuti la Task Force ha notizia di 5 nuovinella platea scolastica del Secondo Circolo Didattico, mentre inella platea scolastica del Primo Circolo Didattico sarebbero 7, un nuovo positivo anche nella platea scolastica della Scuola Media “San Giovanni Bosco-Summa Villa” i cui plessi sono stati già chiusi. Non abbiamo nuovi, al momento, nella platea scolastica del Terzo Circolo Didattico delle Elementari e non abbiamoplatee scolastiche dell’Istituto Tecnico “Ettore Majorana” e del Liceo Scientifico “Evangelista Torricelli”. Ci sarannogiàprossime ore che provvederò a comunicare dopo il confronto con la Task Force e la valutazione dei dati epidemiologici e di ...

