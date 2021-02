"Semplificare, liberalizzare, investire", l'appello degli accademici a Draghi (Di lunedì 8 febbraio 2021) AGI - "Semplificare, liberalizzare, investire". E' quanto chiedono a Mario Draghi 300 accademici aderenti al think tank 'Lettera 150'. L'appello propone al presidente incaricato 10 riforme "necessarie" a liberare le energie del mondo della università e della ricerca, che può diventare il volano dell'economia del Paese. "L'Istat ha stimato che per ogni miliardo investito in ricerca si generano a regime oltre 4 miliardi in termini di pil. Confidiamo che il futuro governo, a differenza di quanto fatto finora, metta al primo posto ricerca e innovazione" sottolinea Giuseppe Valditara, ordinario dell'università di Torino, e coordinatore di Lettera 150. A firmare l'appello fra gli altri anche Antonio Vicino, presidente CUN; Antonio Uricchio, presidente ANVUR; Giuseppe Pelicci direttore ... Leggi su agi (Di lunedì 8 febbraio 2021) AGI - "". E' quanto chiedono a Mario Draghi 300aderenti al think tank 'Lettera 150'. L'propone al presidente incaricato 10 riforme "necessarie" a liberare le energie del mondo della università e della ricerca, che può diventare il volano dell'economia del Paese. "L'Istat ha stimato che per ogni miliardo investito in ricerca si generano a regime oltre 4 miliardi in termini di pil. Confidiamo che il futuro governo, a differenza di quanto fatto finora, metta al primo posto ricerca e innovazione" sottolinea Giuseppe Valditara, ordinario dell'università di Torino, e coordinatore di Lettera 150. A firmare l'fra gli altri anche Antonio Vicino, presidente CUN; Antonio Uricchio, presidente ANVUR; Giuseppe Pelicci direttore ...

