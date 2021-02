Nuoto e doping di Stato, Elisabetta Dessy: “Ricordo una tedesca farsi la barba. In URSS regalammo i collant” (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il buio degli anni ’70, quando un muro divideva un mondo a colori da uno in bianco e nero. Giovani ragazze manipolate artificialmente ed inconsapevolmente. I decenni della DDR (Repubblica Democratica tedesca) e del doping di Stato, dove lo sport perse la connotazione più pura per lasciar spazio al più bieco utilitarismo. Lo scorso anno vi avevamo raccontato la storia di Kornelia Ender, capace di aggiudicarsi la bellezza di quattro ori ed un argento alle Olimpiadi di Montreal 1976. Chi ha vissuto l’era del monopolio della Germania Est nel Nuoto è Elisabetta Dessy, all’epoca una presenza fissa nella Nazionale italiana, nota anche per il matrimonio con il tuffatore Klaus Dibiasi e per una brillante carriera da modella. Anche la romana era presente in quella edizione dei Giochi, nella ... Leggi su oasport (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il buio degli anni ’70, quando un muro divideva un mondo a colori da uno in bianco e nero. Giovani ragazze manipolate artificialmente ed inconsapevolmente. I decenni della DDR (Repubblica Democratica) e deldi, dove lo sport perse la connotazione più pura per lasciar spazio al più bieco utilitarismo. Lo scorso anno vi avevamo raccontato la storia di Kornelia Ender, capace di aggiudicarsi la bellezza di quattro ori ed un argento alle Olimpiadi di Montreal 1976. Chi ha vissuto l’era del monopolio della Germania Est nel, all’epoca una presenza fissa nella Nazionale italiana, nota anche per il matrimonio con il tuffatore Klaus Dibiasi e per una brillante carriera da modella. Anche la romana era presente in quella edizione dei Giochi, nella ...

