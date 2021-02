Napoli, arrestato pedofilo: in chat chiedeva video a un 14enne (Di lunedì 8 febbraio 2021) arrestato un pedofilo di 30 anni per aver adescato un ragazzino di 14 anni: a denunciare il fatto e a far scattare le indagini è stata la madre del minore A Napoli, da febbraio 2020, un pedofilo di 30 anni avrebbe adescato un 14enne attraverso chat di WhatsApp e Telegram, gli avrebbe inviato delle immagini intime L'articolo Curiosauro. Leggi su curiosauro (Di lunedì 8 febbraio 2021)undi 30 anni per aver adescato un ragazzino di 14 anni: a denunciare il fatto e a far scattare le indagini è stata la madre del minore A, da febbraio 2020, undi 30 anni avrebbe adescato unattraversodi WhatsApp e Telegram, gli avrebbe inviato delle immagini intime L'articolo Curiosauro.

'Mi voleva lasciare, aveva un amante e io l'ho uccisa'. Sono le parole di Salvatore Baglione, l'uomo di 37 anni arrestato con l'accusa di avere ucciso la moglie Piera Napoli di 32 anni a coltellate , messe a verbale davanti al pm Federica Paiola. L'uomo ha detto che la sera prima ha visto la moglie, cantante ...

14 anni in appello per imprenditore legato a boss Zagaria

...ha dunque confermato la ricostruzione accusatoria della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, ... Vincenzo, è il proprietario della casa in via Mascagni, a Casapesenna, dove venne arrestato il ...

Napoli, aggredisce padre della compagna: arrestato 57enne di Pianura La Repubblica Lusciano. Rumena denuncia abusi su una bambina imputate a un 74enne già arrestato

Lusciano – Un’orrenda vicenda ci giunge dalla provincia di Caserta, da Lusciano, a quanto pare un uomo un pensionato ...

"Mi voleva lasciare, aveva un amante e io l’ho uccisa". Sono le parole di Salvatore Baglione, l’uomo di 37 anni arrestato con l’accusa di avere ucciso l ...

