Morata-Ronaldo, che feeling! I due attaccanti della Juve si trovano a meraviglia: i numeri parlano chiaro (Di lunedì 8 febbraio 2021) Come Benzema al Real Madrid, Morata sta avendo un feeling straordinario con Cristiano Ronaldo alla Juve. Leggi su 90min (Di lunedì 8 febbraio 2021) Come Benzema al Real Madrid,sta avendo un feeling straordinario con Cristianoalla

OptaPaolo : 7 - Alvaro #Morata é l'attaccante che ha fornito piú assist in questo campionato (7): quattro di questi sono arriva… - forumJuventus : #JuveRoma, oggi ore 18. Formazioni GdS: 'Sarà 3-5-2 con Morata e Ronaldo in attacco. A centrocampo agiranno McKenni… - SabinaStar88 : RT @JuveFaCose: Domani sera la Juve avrà dieci giocatori diffidati: Alex Sandro Bentancur Chiesa Arthur De Ligt Ronaldo Bernardeschi R… - pauloflorenz : Domani partita a rischio per i diffidati. Nell’ordine: Alex Sandro, Arthur, Bentancur, Bernardeschi, Chiesa, Cristi… - CampeseVincenzo : @FormaMentisJuve Ronaldo Morata Chiesa Bentancur De Ligt Demiral Arthur Rabiot Bernardeschi Alex Sandro -