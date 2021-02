Mondiali di Cortina, falsa partenza: la forte nevicata della notte annulla la combinata femminile in apertura (VIDEO) (Di lunedì 8 febbraio 2021) È stata cancellata a causa di una forte nevicata la prima gara dei Campionati Mondiali di sci alpino di Cortina d’Ampezzo. La combinata donne oggi doveva aprire i Mondiali di sci, a renderlo noto la Federazione internazionale. La decisione è stata presa a seguito della forte nevicata della notte, ora si attendono ulteriori decisioni sul nuovo calendario delle gare. Sono 34 le atlete iscritte alla gara, tra loro le azzurre Marta Bassino, Federica Brignone, Elena Curtoni e Francesca Marsaglia. Anche nella cerimonia d’apertura di ieri il maltempo è stato tra i protagonisti, con pioggia e neve. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 8 febbraio 2021) È stata cancellata a causa di unala prima gara dei Campionatidi sci alpino did’Ampezzo. Ladonne oggi doveva aprire idi sci, a renderlo noto la Federazione internazionale. La decisione è stata presa a seguito, ora si attendono ulteriori decisioni sul nuovo calendario delle gare. Sono 34 le atlete iscritte alla gara, tra loro le azzurre Marta Bassino, Federica Brignone, Elena Curtoni e Francesca Marsaglia. Anche nella cerimonia d’di ieri il maltempo è stato tra i protagonisti, con pioggia e neve. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

