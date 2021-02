Mbappé: “Neymar? Se volesse restare, sarebbe una grande notizia” (Di lunedì 8 febbraio 2021) Al termine della gara vinta con il Marsiglia, Kylian Mbappé, ha parlato del compagno di squadra Neymar e del suo futuro: “Tutti conoscono la sua importanza e che un giocatore come Neymar voglia restare al PSG è un’ottima notizia per noi. Spero che possa scrivere la storia del club per molti anni. Lui e il club se lo meritano”. Foto: Twitter uff. PSG L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 8 febbraio 2021) Al termine della gara vinta con il Marsiglia, Kylian, ha parlato del compagno di squadrae del suo futuro: “Tutti conoscono la sua importanza e che un giocatore comevogliaal PSG è un’ottimaper noi. Spero che possa scrivere la storia del club per molti anni. Lui e il club se lo meritano”. Foto: Twitter uff. PSG L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Noovyis : (Mbappé: “Neymar? Se vuole restare sarebbe una grande notizia”) Playhitmusic - - sportli26181512 : Neymar: 'Sono felice, voglio restare. Io e Mbappé renderemo grande il PSG': Neymar e Kylian Mbappé giurano amore al… - ItaSportPress : Neymar: 'Mbappé e io come fratelli. Spero che resti al PSG con me' - - BombeDiVlad : ?? 'Mi sento più adattato' ??? Le parole di #Neymar ?? E sul futuro del compagno di squadra #Mbappé...… - MCalcioNews : PSG, Neymar: 'Voglio restare qui e spero lo stesso per Mbappé. Per me è come un fratello' -

Ultime Notizie dalla rete : Mbappé Neymar Neymar: 'Mbappé e io come fratelli. Spero che resti al PSG con me'

Neymar e Kylian Mbappé sono i protagonisti del ciclo dei parigini negli ultimi anni. Le voci di mercato, però, rischiano di vederli lontani prossimamente, data la corte del Real Madrid per il ...

Neymar: 'Sono felice, voglio restare. Io e Mbappé renderemo grande il PSG'

MBAPPE' - Gli fa eco Mbappé: 'Neymar? Tutti conoscono la sua importanza, che voglia restare al PSG è un'ottima notizia per noi: spero che possa scrivere la storia del club a lungo, lui e il club se ...

e Kyliansono i protagonisti del ciclo dei parigini negli ultimi anni. Le voci di mercato, però, rischiano di vederli lontani prossimamente, data la corte del Real Madrid per il ...MBAPPE' - Gli fa eco: '? Tutti conoscono la sua importanza, che voglia restare al PSG è un'ottima notizia per noi: spero che possa scrivere la storia del club a lungo, lui e il club se ...