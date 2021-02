Mario Draghi non è Mario Monti (Di lunedì 8 febbraio 2021) , è il suo opposto. Perciò, chi si ostina a sostenere il contrario è in malafede o è disinformato. Le differenze sostanziali sono almeno tre. Come ben sapeva chi lo frequentava prima del suo incarico di governo, e come molti hanno riscontrato subito dopo, Mario Monti non aveva né esperienza né, sia detto col dovuto rispetto, intelligenza politica. Come ha correttamente osservato un gigante della Politica, il vecchio Rino Formica, “Monti è un professore che conosce solo i libri che ha studiato e i libri che ha scritto. Draghi conosce la dottrina, ma anche la pratica. Quello che ha fatto alla Bce è stata raffinatissima politica”. Raffinatissima politica e, aggiungo, alta diplomazia. Ma cosa ha fatto Mario Draghi alla Banca centrale europea? Ha difeso ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 8 febbraio 2021) , è il suo opposto. Perciò, chi si ostina a sostenere il contrario è in malafede o è disinformato. Le differenze sostanziali sono almeno tre. Come ben sapeva chi lo frequentava prima del suo incarico di governo, e come molti hanno riscontrato subito dopo,non aveva né esperienza né, sia detto col dovuto rispetto, intelligenza politica. Come ha correttamente osservato un gigante della Politica, il vecchio Rino Formica, “è un professore che conosce solo i libri che ha studiato e i libri che ha scritto.conosce la dottrina, ma anche la pratica. Quello che ha fatto alla Bce è stata raffinatissima politica”. Raffinatissima politica e, aggiungo, alta diplomazia. Ma cosa ha fattoalla Banca centrale europea? Ha difeso ...

CarloCalenda : L’incarico a Mario #Draghi sancisce il fallimento di un modo di fare politica ed è l’occasione per affermarne uno n… - marcodimaio : Rivendicare il merito di avere Mario #Draghi premier è ormai sport nazionale. Fa sorridere sentirlo fare da chi fi… - Marcozanni86 : Ecco ad esempio cosa pensa delle regole di bilancio che avete deciso di inserire come condizione per i fondi RF. Qu… - Paroledipaola : RT @jacopo_iacoboni: È molto chiara l’ultima battaglia avvenuta: con l’azione politica di Conte Casalino Zingaretti Bettini Grillo D’Alema… - rosannaclementi : RT @jacopo_iacoboni: È molto chiara l’ultima battaglia avvenuta: con l’azione politica di Conte Casalino Zingaretti Bettini Grillo D’Alema… -