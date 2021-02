Lo scudetto si può decidere nelle prossime partite | scontri da brividi | l’analisi del calendario

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 8 febbraio 2021) La 21esima giornata del campionato di Serie A ha fornito interessanti indicazioni soprattutto per la zona, lesaranno fondamentali. Il Milan ha dominato in lungo ed in largo contro il Crotone, 4-0 il risultato finale che non lascia dubbi sull’andamento dell’incontro. Altra prova di forza per la Juventus, la squadra di Andrea Pirlo ha vinto contro la Roma, un’altra candidata alla vittoria dello. Si conferma anche l’Inter che ha vinto in trasferta sul difficile campo della Fiorentina. La corsadelFoto di Matteo Bazzi / AnsaIL MILAN 49 PUNTI – E’ sicuramente la squadra più sorprendente del campionato di Serie A. La compagine di Stefano Pioli non era sicuramente partita con ambizioni di ...