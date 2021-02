LIVE Sinner-Shapovalov 6-3 3-6, 2-6, 6-4 Australian Open in DIRETTA: si va al quinto! (Di lunedì 8 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE TUTTI I RISULTATI DI OGGI DEGLI Australian Open IN TEMPO REALE (LUNEDI’ 8 FEBBRAIO) 14.00 Shapovalov chiede l’intervento del fisioterapista e si fa massaggiare la spalla sinistra. 13.59 Ora attendiamoci un quinto set per cuori forti… 13.58 Sinner ha ottenuto il 50% dei punti con la seconda di servizio nel quarto set, Shapovalov appena il 27%. 13.57 Che cuore Sinner. Ad un certo punto ha cambiato atteggiamento mentale. Ha smesso di piangersi addosso per la stanchezza ed ha cominciato a lasciar andare veramente il braccio. Non si può dire che a questo ragazzo manchino tempra e carattere! 13.56 Shapovalov sta litigando con il giudice di sedia. Vorrebbe andare in bagno, ma non gli viene ... Leggi su oasport (Di lunedì 8 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATUTTI I RISULTATI DI OGGI DEGLIIN TEMPO REALE (LUNEDI’ 8 FEBBRAIO) 14.00chiede l’intervento del fisioterapista e si fa massaggiare la spalla sinistra. 13.59 Ora attendiamoci un quinto set per cuori forti… 13.58ha ottenuto il 50% dei punti con la seconda di servizio nel quarto set,appena il 27%. 13.57 Che cuore. Ad un certo punto ha cambiato atteggiamento mentale. Ha smesso di piangersi addosso per la stanchezza ed ha cominciato a lasciar andare veramente il braccio. Non si può dire che a questo ragazzo manchino tempra e carattere! 13.56sta litigando con il giudice di sedia. Vorrebbe andare in bagno, ma non gli viene ...

Eurosport_IT : SINNER NON MOLLA MAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! ?? Segui IL 5° set tra Jannik Sinner e Denis Shapovalov LIVE su… - GiusvaPulejo : Pazzesco #Sinner a un centimetro dal baratro risorge e porta Shapovalov al quinto set. Live su #Eurosport. #AO2021 - ValeRossignoli : RT @Eurosport_IT: SINNER NON MOLLA MAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! ?? Segui IL 5° set tra Jannik Sinner e Denis Shapovalov LIVE su - Danyboy1991 : RT @Eurosport_IT: SINNER NON MOLLA MAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! ?? Segui IL 5° set tra Jannik Sinner e Denis Shapovalov LIVE su - Fede_Gatti : RT @Eurosport_IT: SINNER NON MOLLA MAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! ?? Segui IL 5° set tra Jannik Sinner e Denis Shapovalov LIVE su -