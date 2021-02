Live Non è la D'Urso, picchi del 22% di share: Barbara brinda con Jasmine Carrisi (Di lunedì 8 febbraio 2021) Parola d'ordine: share. E non mancano neppure nella puntata di ieri sera di Live non è la d'Urso, piena di scoop e grandi inchieste. Dalla faccenda vaccini con il collegamento in studio del prof. Matteo Bassetti (che ha elogiato l'uso del siero Astrazeneca) alla vicenda Maradona, dopo le pesanti intercettazione del medico personale del campione scomparso per circostanza ancora poco chiare. Dalla d'Urso arriva anche Diego jr e sua madre Cristiana Sinagra. Promettono battaglia legale a chi infanga il nome del PIbe de Oro e a chi, probabilmente, ha qualche responsabilità sulla sua morte. Poi il talk va avanti con l'arrivo di Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, che è diventata un vero fenomeno in Rete e in televisione. Lo share schizza alle stelle con ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 8 febbraio 2021) Parola d'ordine:. E non mancano neppure nella puntata di ieri sera dinon è la d', piena di scoop e grandi inchieste. Dalla faccenda vaccini con il collegamento in studio del prof. Matteo Bassetti (che ha elogiato l'uso del siero Astrazeneca) alla vicenda Maradona, dopo le pesanti intercettazione del medico personale del campione scomparso per circostanza ancora poco chiare. Dalla d'arriva anche Diego jr e sua madre Cristiana Sinagra. Promettono battaglia legale a chi infanga il nome del PIbe de Oro e a chi, probabilmente, ha qualche responsabilità sulla sua morte. Poi il talk va avanti con l'arrivo di, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, che è diventata un vero fenomeno in Rete e in televisione. Loschizza alle stelle con ...

