Juventus U23, record per la squadra di Zauli

Zauli si gode il buon momento della sua squadra e prosegue la sua ricerca smisurata della perfezione sullo sviluppo di un gruppo che non ha più prime o seconde linee. La Juventus U23 sta crescendo molto nelle ultime gare soprattutto sotto il profilo del gioco, cosa non scontata in una categoria difficile come la Serie C. LEGGI ANCHE: Juventus, Arthur e Morata a rischio per l'Inter La sessione di mercato appena conclusa ha visto la Juventus cercare esclusivamente profili giovani da inserire nella sua squadra B. Aké, Correia, Dabo, Compagnon e Pecorino, stanno dando il loro grande contributo alla squadra grazie al loro talento. Juventus U23, Zauli raggiunge il primato Dragusin, Felix ed Alcibiade, calciatori della ...

