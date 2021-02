Inter, quello che non si dice di Barella: occhio ai due aspetti chiave (Di lunedì 8 febbraio 2021) Barella continua a trascinare il centrocampo dell’Inter con prestazioni eccellenti sotto tutti i punti di vista. Perfetto in fase difensiva, ora decisivo anche in zona gol Una crescita esponenziale a 360°: Barella continua a confermare il suo strapotere fisico, atletico e tattico. Sorride l’Inter e sorride Antonio Conte: l’ex Cagliari, ora come, veste i panni Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 8 febbraio 2021)continua a trascinare il centrocampo dell’con prestazioni eccellenti sotto tutti i punti di vista. Perfetto in fase difensiva, ora decisivo anche in zona gol Una crescita esponenziale a 360°:continua a confermare il suo strapotere fisico, atletico e tattico. Sorride l’e sorride Antonio Conte: l’ex Cagliari, ora come, veste i panni Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

MarcoMacagnino5 : RT @InterAndrew33: @LukeRedblack @DragoNerazzurro @mattecurvasudm1 @CalcioFinanza Non hai capito che dei titoli e delle settegembionz me ne… - Andrew161772 : @Lombardiamia @pelmilan @PaUsai @inter_alcolica @Tipo09447889 @NicoSchira Io sono straniero per conosco bene le vie… - DavidBasco86 : RT @InterAndrew33: @LukeRedblack @DragoNerazzurro @mattecurvasudm1 @CalcioFinanza Non hai capito che dei titoli e delle settegembionz me ne… - bbbnzl30 : @CARLO_A_CECCONI @orang3county Una champions vale da sola tutto quello che ha vinto la Lazio Pensa 5 scudetti e 1… - Angelo56839748 : RT @InterAndrew33: @LukeRedblack @DragoNerazzurro @mattecurvasudm1 @CalcioFinanza Non hai capito che dei titoli e delle settegembionz me ne… -