(Di lunedì 8 febbraio 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ...

codeghino10 : RT @Gazzetta_it: Grintoso e intelligente: ecco perché #Barella è il prototipo del calciatore moderno - sportli26181512 : Grintoso e intelligente: ecco perché Barella è il prototipo del calciatore moderno: Grintoso e intelligente: ecco p… - Gazzetta_it : Grintoso e intelligente: ecco perché #Barella è il prototipo del calciatore moderno -

Ultime Notizie dalla rete : Grintoso intelligente

La Gazzetta dello Sport

Chi cerca il prototipo del calciatore moderno guardi Nicolò Barella e sarà soddisfatto. L'interista gioca per la squadra e con la squadra, attacca e difende, aggredisce con coraggio e lotta per ......frizzante Atalanta allenata dall'ex Gian Piero Gasperini contro il ritrovato Genoa del... definendolo un professionista serio,nel gioco e nel posizionamento in campo. Infine c'è ...