“Giornalista greca aggredì Draghi per essere l’artefice del fallimento della Grecia” – Tutto sbagliato (Di lunedì 8 febbraio 2021) Lo sapevamo e l’abbiamo sempre detto: notizie come “Giornalista greca aggredì Draghi per essere l’artefice del fallimento della Grecia” dimostrano solo una cosa. Più una campagna elettorale si avvicina, più la macchina del fango parte in grande spolvero. E questa volta, con un meme in cui non una singola affermazione contenuta risulti veritiera. Questo. La doverosa premessa Siamo passati in pochi giorni da avere una bufala al giorno sull’ormai praticamente imminente (numeri alla mano, salvo sorprese) Presidente del Consiglio Draghi ad avere una intera sezione di questo sito dedicata ad immortalare le bufale al riguardo. Gli stessi identici cattivi soggetti che ci bombardavano di accuse per non aver dedicato un ... Leggi su bufale (Di lunedì 8 febbraio 2021) Lo sapevamo e l’abbiamo sempre detto: notizie come “perdel” dimostrano solo una cosa. Più una campagna elettorale si avvicina, più la macchina del fango parte in grande spolvero. E questa volta, con un meme in cui non una singola affermazione contenuta risulti veritiera. Questo. La doverosa premessa Siamo passati in pochi giorni da avere una bufala al giorno sull’ormai praticamente imminente (numeri alla mano, salvo sorprese) Presidente del Consiglioad avere una intera sezione di questo sito dedicata ad immortalare le bufale al riguardo. Gli stessi identici cattivi soggetti che ci bombardavano di accuse per non aver dedicato un ...

