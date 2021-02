Frana Coperchia | strada ancora chiusa | servizio navetta per i collegamenti

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoRestala SP27 in Via V.Emanuele a, frazione del comune di Pellezzano dove nel tardo pomeriggio di ieri si è verificato uno smottamento che ha invaso la sedele, senza per fortuna causare danni o feriti. Oggi alla luce del giorno, appare chiaro ed evidente il danno e le sue conseguenze. Si tratta dello stesso posto nel quale era già stato effettuato e completato un intervento di messa in sicurezza del costone, grazie ai finanziamenti che, come ricorda una nota dell’amministrazione comunale, erano stati ottenuti con enorme sforzo dal Governo. Dopo un primo intervento, i lavori, anche a causa del maltempo, hanno avuto un rallentamento, che la ditta ed i tecnici incaricati saranno chiamati a giustificare. L’Amministrazione Comunale accerterà tutte le eventuali ...

salernonotizie : Frana tra Coperchia e Capezzano: strada chiusa al traffico - SergVessicchio : FRANA SULLA STRADA COPERCHIA CAPEZZANO TRAFFICO IN TILT -

Ultime Notizie dalla rete : Frana Coperchia

Un'altrasi è verificata in provincia di Salerno. Dopo il grave smottamento avvenuto martedì ad Amalfi, ... Colpita specialmente via Vittorio Emanuele, nella frazione di. Fortunatamente ...Nel tardo pomeriggio si è verificata unalungo la SP27 , strada che collega la Valle dell'Irno con Salerno . La pioggia di fango è caduta in via V. Emanuele, nella frazione di. Sul ...Resta ancora chiusa la SP27 in Via V.Emanuele a Coperchia, frazione del comune di Pellezzano dove nel tardo pomeriggio di ieri si è verificato uno smottamento che ha invaso la sede stradale, senza per ...Maltempo: frana un altro costone in provincia di Salerno. Pochi giorni dopo Amalfi smottamento a Pellezzano, strada chiusa.