Finalmente Xiaomi Mi 11 5G | il super smartphone con processore e fotocamera al top

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Arriva anche in Italia il nuovodi punta del colosso cinese. Sarà disponibile in una doppia combinazione a 799 e 899 euro

Arriva anche in Italia il nuovo smartphone di punta del colosso cinese. Sarà disponibile in una doppia combinazione a 799 e 899 euroMi 11 5G èufficiale anche in Italia! Il vero top di gamma dell'azienda cinese è stato appena presentato e debutterà dunque anche nel nostro paese con uno dei più importanti ...Sotto la scocca, il potente processore Qualcomm Snapdragon 888, supportato da 8GB di RAM e 128/256GB di storage interno. Dopo tanta attesa, finalmente ci siamo: Xiaomi Mi 11 5G è ufficiale anche in Eu ...Sapevamo che sarebbe arrivato ed oggi, Xiaomi, lo ha presentato ufficialmente. Parliamo del nuovo Xiaomi Mi 11 5G che si pone come il vero top di gamma dell'azienda con una tripla fotocamera da 108MP ...