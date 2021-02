Covid, Zaia: “Dal 15 febbraio possibile allentamento su palestre” (Di lunedì 8 febbraio 2021) ROMA – Secondo il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, le misure di contenimento della pandemia post 15 febbraio dovrebbero prevedere “un allentamento ragionato, in sicurezza”, per le palestre. “Certo che gli assembramenti del fine settimana non ci aiutano ad andare ad un tavolo e pensare che la zona gialla si possa allargare, perché poi ci rispondono che quel poco di allargamento che si poteva fare ce lo siamo guadagnati tutto in piazza…”, conclude Zaia. Leggi su dire (Di lunedì 8 febbraio 2021) ROMA – Secondo il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, le misure di contenimento della pandemia post 15 febbraio dovrebbero prevedere “un allentamento ragionato, in sicurezza”, per le palestre. “Certo che gli assembramenti del fine settimana non ci aiutano ad andare ad un tavolo e pensare che la zona gialla si possa allargare, perché poi ci rispondono che quel poco di allargamento che si poteva fare ce lo siamo guadagnati tutto in piazza…”, conclude Zaia.

