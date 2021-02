Covid, prima vittima del focolaio al carcere di Carinola: muore agente di 52 anni (Di lunedì 8 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCarinola (Ce) – Si registra un decesso tra i 17 agenti della Polizia Penitenziaria positivi al Covid al carcere di Carinola (Caserta). Il focolaio nella struttura casertana era scoppiato nei giorni scorsi, ed oggi ha fatto la prima vittima: si tratta del 52enne Antonio Maiello, deceduto in ospedale dopo tre giorni di terapia intensiva. Maiello, sposato con figli, risiedeva a Cellole. Sulla vicenda interviene l’Uspp, Unione sindacati di Polizia Penitenziaria, con una nota di Giuseppe Moretti (presidente nazionale) e Ciro Auricchio (segretario regionale campano), che esprimono “vicinanza alla famiglia del povero collega e le più sentite condoglianze“. “Non è la prima volta – proseguono – che un collega ci lascia per aver ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 8 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Ce) – Si registra un decesso tra i 17 agenti della Polizia Penitenziaria positivi alaldi(Caserta). Ilnella struttura casertana era scoppiato nei giorni scorsi, ed oggi ha fatto la: si tratta del 52enne Antonio Maiello, deceduto in ospedale dopo tre giorni di terapia intensiva. Maiello, sposato con figli, risiedeva a Cellole. Sulla vicenda interviene l’Uspp, Unione sindacati di Polizia Penitenziaria, con una nota di Giuseppe Moretti (presidente nazionale) e Ciro Auricchio (segretario regionale campano), che esprimono “vicinanza alla famiglia del povero collega e le più sentite condoglianze“. “Non è lavolta – proseguono – che un collega ci lascia per aver ...

