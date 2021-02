Coronavirus: Regioni alpine, tutto pronto per sci in sicurezza dal 15 febbraio (Di lunedì 8 febbraio 2021) Milano, 8 feb. (Adnkronos) - "Dopo l'approvazione da parte del Comitato Tecnico scientifico del Protocollo di sicurezza per la messa in moto degli impianti sciistici, tutto è pronto per far tornare a vivere la montagna e far ripartire la sua economia". A dichiararlo in una nota congiunta sono i rappresentanti delle Regioni dell'arco alpini, Massimo Sertori, assessore alla Montagna della Regione Lombardia, Daniel Alfreider, vicepresidente Provincia Autonoma di Bolzano, Luigi Giovanni Bertschy, vicepresidente Regione Autonoma Valle d'Aosta, Sergio Bini, assessore al Turismo Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Federico Caner, assessore al Turismo Regione Veneto, Roberto Failoni, assessore al Turismo Provincia Autonoma di Trento, Fabrizio Ricca, assessore allo Sport Regione Piemonte e Daniele D'Amario, assessore al ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 8 febbraio 2021) Milano, 8 feb. (Adnkronos) - "Dopo l'approvazione da parte del Comitato Tecnico scientifico del Protocollo diper la messa in moto degli impianti sciistici,per far tornare a vivere la montagna e far ripartire la sua economia". A dichiararlo in una nota congiunta sono i rappresentanti delledell'arco alpini, Massimo Sertori, assessore alla Montagna della Regione Lombardia, Daniel Alfreider, vicepresidente Provincia Autonoma di Bolzano, Luigi Giovanni Bertschy, vicepresidente Regione Autonoma Valle d'Aosta, Sergio Bini, assessore al Turismo Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Federico Caner, assessore al Turismo Regione Veneto, Roberto Failoni, assessore al Turismo Provincia Autonoma di Trento, Fabrizio Ricca, assessore allo Sport Regione Piemonte e Daniele D'Amario, assessore al ...

LaNotiziaQuoti : Il sindaco di Citerna Paladino e quello di San Giustino Fratini: 'Atto discriminatorio e contro la legge'. L'istiit… - MarcoRandellini : RT @ARSToscana: Monitoraggio @istsupsan settimana 25-31 gennaio 2021: situazione stabile, ma in diverse regioni ci sono segnali di peggior… - TgLa7 : 17 #Regioni in giallo, ma tornano le #zonerosse circoscritte #coronavirus - COLIZZIALMERICO : ?? #Coronavirus - Peggioramento in #Campania che si #classifica al primo posto tra le #regioni d'#Italia per increme… - ARSToscana : Monitoraggio @istsupsan settimana 25-31 gennaio 2021: situazione stabile, ma in diverse regioni ci sono segnali di… -