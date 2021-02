Coronavirus: Cina tocca quota zero contagi interni a pochi giorni dal capodanno lunare (Di lunedì 8 febbraio 2021) A pochi giorni dal capodanno lunare, che ricorre il 12 febbraio, la Cina torna a registrare zero contagi da Covid-19 sviluppati internamente. Nell’ultimo aggiornamento della Commissione Nazionale per la Sanità cinese risultano soltanto 14 nuovi contagi da Coronavirus, tutti provenienti dall’estero, mentre le nuove infezioni asintomatiche sono solamente 16. Dati confortanti che cancellano di fatto la preoccupazione degli ultimi due mesi quando 53 giorni fa si registrò l’ultima ondata di contagi che ha comportato un lockdown di decine di milioni di persone nel nord-est del Paese. Dall’inizio della pandemia sono dunque 89.706 i casi accertati da Covid-19 nel Paese cinese mentre il numero dei morti rimane ... Leggi su sportface (Di lunedì 8 febbraio 2021) Adal, che ricorre il 12 febbraio, latorna a registrareda Covid-19 sviluppati internamente. Nell’ultimo aggiornamento della Commissione Nazionale per la Sanità cinese risultano soltanto 14 nuovida, tutti provenienti dall’estero, mentre le nuove infezioni asintomatiche sono solamente 16. Dati confortanti che cancellano di fatto la preoccupazione degli ultimi due mesi quando 53fa si registrò l’ultima ondata diche ha comportato un lockdown di decine di milioni di persone nel nord-est del Paese. Dall’inizio della pandemia sono dunque 89.706 i casi accertati da Covid-19 nel Paese cinese mentre il numero dei morti rimane ...

FGoria : Energia verde, hi-tech e Cina fanno volare i fondi d'investimento. I tre settori protagonisti anche nell’anno del c… - cleghio : RT @ciapalchelghe: - Agosto 2019. Si accoda all'altro Matteo, quello stronzo, ma chiede come condizione per fare il governo col M5S discont… - 1205fiorella : RT @ciapalchelghe: - Agosto 2019. Si accoda all'altro Matteo, quello stronzo, ma chiede come condizione per fare il governo col M5S discont… - seatpino : @onestidal1908 Ma se il coronavirus viene dalla cina anche gli intertristi cinesi sono a rischio... hanno anche le magliette fatte in cina - MedicalScitech : RT @michele_geraci: Modello #Cina #Covid funziona perché han capito che salvare vite e l'economia non erano in conflitto Ritardi iniziali?… -