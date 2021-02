Cedolino pensione febbraio 2021: continuano le operazioni di conguaglio INPS (Di lunedì 8 febbraio 2021) Come di consueto, l’INPS mette a disposizione dei pensionati italiani un servizio telematico per prendere visione e controllare il Cedolino pensione febbraio 2021. All’interno del servizio è possibile consultare, oltre allo stato della pensione, anche eventuali trattenute fiscali ed altri elementi che incidono sull’importo finale dell’assegno previdenziale. Naturalmente, per poter accedere al servizio INPS è necessario essere in possesso delle credenziali INPS, SPID o CNS. Il corrente mese di febbraio rappresenta una mensilità molto importante, in quanto contiene innanzitutto le trattenute addizionali e regionali, poi le operazioni connesse al conguaglio 2020, ma anche le verifiche sulle pensioni ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 8 febbraio 2021) Come di consueto, l’mette a disposizione dei pensionati italiani un servizio telematico per prendere visione e controllare il. All’interno del servizio è possibile consultare, oltre allo stato della, anche eventuali trattenute fiscali ed altri elementi che incidono sull’importo finale dell’assegno previdenziale. Naturalmente, per poter accedere al servizioè necessario essere in possesso delle credenziali, SPID o CNS. Il corrente mese dirappresenta una mensilità molto importante, in quanto contiene innanzitutto le trattenute addizionali e regionali, poi leconnesse al2020, ma anche le verifiche sulle pensioni ...

