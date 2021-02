Casco obbligatorio sul monopattino | il Tar boccia il Comune di Firenze

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Un'ordinanza comunale non può imporre l'obbligo delsulelettrico. E' questo, in sintesi, il parere dei giudici del Tar toscano che hannoto la misura scattata adal ...

Un'ordinanza comunale non può imporre l'obbligo delsul monopattino elettrico. E' questo, in sintesi, il parere dei giudici del Tar toscano che hanno bocciato la misura scattata a Firenze dal primo febbraio. Secondo il tribunale hanno ragione ...Sul tema sicurezza nell'uso dei monopattini , il Comune di Firenze ha resoilprotettivo per tutti coloro i quali si muovono con tali mezzi, sia privati quanto quelli a noleggio, ...Firenze, 8 febbraio 2021 - Un'ordinanza comunale non può imporre l'obbligo del casco sul monopattino elettrico. E' questo, in sintesi, il parere dei giudici del Tar toscano che hanno bocciato la misur ...La convivenza nelle città tra i monopattini e gli altri veicoli della strada sta diventando sempre più insostenibile. E’ di oggi la notizia di un tremendo incidente mortale nel centro di ...