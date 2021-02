Calcio femminile, Under 19 in raduno in vista delle qualificazioni ai Campionati Europei (Di lunedì 8 febbraio 2021) La Nazionale femminile U19 allenata da Enrico Sbardella riprende l’attività, a distanza di un anno dall’ultima partita giocata contro la Svizzera nel Torneo La Manga. Le azzurrine inizieranno con un raduno di una settimana presso il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia in Vione del Vannini, a partire da domenica 14 febbraio fino a domenica 21, in vista della prima fase di qualificazione del Campionato Europeo in programma ad aprile in Serbia dove le Azzurrine scenderanno in campo il 7, il 10 e il 13 contro Andorra, Ucraina e le padrone di casa. “Sarà come ripartire da zero – ha spiegato il tecnico azzurro – una sorta di primo giorno di scuola per le ragazze, molte delle quali provengono dall’Under 17 femminile, ma anche per noi allenatori che ci troveremo ad affrontare una ... Leggi su sportface (Di lunedì 8 febbraio 2021) La NazionaleU19 allenata da Enrico Sbardella riprende l’attività, a distanza di un anno dall’ultima partita giocata contro la Svizzera nel Torneo La Manga. Le azzurrine inizieranno con undi una settimana presso il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia in Vione del Vannini, a partire da domenica 14 febbraio fino a domenica 21, indella prima fase di qualificazione del Campionato Europeo in programma ad aprile in Serbia dove le Azzurrine scenderanno in campo il 7, il 10 e il 13 contro Andorra, Ucraina e le padrone di casa. “Sarà come ripartire da zero – ha spiegato il tecnico azzurro – una sorta di primo giorno di scuola per le ragazze, moltequali provengono dall’17, ma anche per noi allenatori che ci troveremo ad affrontare una ...

