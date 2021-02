Bari sconfitto in casa dalla Viterbese: «Il punto più basso della gestione De Laurentiis» (Di lunedì 8 febbraio 2021) A conferma di quanto scritto ieri, e in verità da circa un anno, e cioè che la crisi del Napoli è dovuta innanzitutto al declino di Aurelio De Laurentiis (senza ovviamente voler salvare il modesto Gattuso), arriva la crisi del Bari società cugina del Napoli: club di proprietà di De Laurentiis che lo ha affidato al figlio Luigi. Ieri il Bari ha perso in casa contro la Viterbese 1-0. La Gazzetta del Mezzogiorno è durissima col Bari e con la gestione sia tecnica (Auteri) sia societaria. Il Bari è secondo in classifica a nove punti dalla Ternana. Come accade spesso anche a Napoli nei momenti di difficoltà, il club pugliese è in silenzio stampa. Scrive la Gazzetta del Mezzogiorno: La sconfitta contro la ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 8 febbraio 2021) A conferma di quanto scritto ieri, e in verità da circa un anno, e cioè che la crisi del Napoli è dovuta innanzitutto al declino di Aurelio De(senza ovviamente voler salvare il modesto Gattuso), arriva la crisi delsocietà cugina del Napoli: club di proprietà di Deche lo ha affidato al figlio Luigi. Ieri ilha perso incontro la1-0. La Gazzetta del Mezzogiorno è durissima cole con lasia tecnica (Auteri) sia societaria. Ilè secondo in classifica a nove puntiTernana. Come accade spesso anche a Napoli nei momenti di difficoltà, il club pugliese è in silenzio stampa. Scrive la Gazzetta del Mezzogiorno: La sconfitta contro la ...

