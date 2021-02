Assegnato a Gosens il secondo gol dell’Atalanta nel match con il Torino

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Atalanta-, la decisione della Lega Serie A dopo aver riesaminato le immagini della Goal Line Technology: non era autorete del portiere delSalvatore Sirigu, come inizialmente stabilito.

" Vienein via ufficiale ail secondo gol realizzato dall'Atalanta contro il Torino sabato scorso al minuto 19", si legge nel comunicato ufficiale. "La Lega Serie A, esaminando ...'Vienein via ufficiale ail secondo gol realizzato dall'Atalanta contro il Torino sabato scorso al minuto 19. La Lega Serie A, esaminando questa mattina tutte le immagini ...Dopo un'attenta valutazione la Lega Serie A è tornata sui propri passi ed ha assegnato il gol del momentaneo 2-0 dell'Atalanta all'esterno tedesco: non si tratta più dunque di autogol del portiere gra ...Cambio di decisione della Lega Serie A: il gol del momentaneo 2-0 dell'Atalanta contro il Torino è stato assegnato a Robin Gosens.