Ascoli, Sottil: 'Col Frosinone bisognerà ringhiare per 100 minuti' (Di lunedì 8 febbraio 2021) Ascoli PICENO - Il turno infrasettimanale di Serie B vedrà l' Ascoli ospitare domani il Frosinone nella partita delle 21. Ecco l'analisi di Andrea Sottil , allenatore bianconero, nella conferenza ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 8 febbraio 2021)PICENO - Il turno infrasettimanale di Serie B vedrà l'ospitare domani ilnella partita delle 21. Ecco l'analisi di Andrea, allenatore bianconero, nella conferenza ...

sportli26181512 : #Ascoli, Sottil: 'Col Frosinone bisognerà ringhiare per 100 minuti': Il tecnico marchigiano: 'Lo stato di forma dei… - TUTTOB1 : Ascoli, i convocati di Sottil per il Frosinone - angelascarparo : A cosa davvero serve la letteratura. 'Nel momento più difficile ci sono sempre persone che ti cambiano la vita. Ch… - TuttoAscoli : Ascoli, Sottil: 'Dobbiamo dare tutto per 100 minuti' - TG24info : Serie B - #Ascoli vs Frosinone, ecco i #Convocati di mister Sottil - #TG24.info - #Ascolifrosinone #SERIEB… -