Anticorpi monoclonali | per Crisanti ' sono uno spreco di soldi' Ma Ricciardi | ' Utili per le persone a rischio'

Opinioni diverse. Sono quelle che emergono da alcuni esponenti del mondo scientifico italiano sul tema degliche in questi giorni hanno ottenuto il via libera dall'Agenzia del farmaco italiano . Da una parte vengono visti con ottimismo, uno strumento fondamentale per prevenire l'...'Gli' per la cura del coronavirus 'vanno bene per chi non ne ha bisogno. Perché fondamentalmente hanno un effetto per i casi moderati e non gravi' di Covid - 19. 'Penso sia uno spreco ...Opinioni diverse. Sono quelle che emergono da alcuni esponenti del mondo scientifico italiano sul tema degli anticorpi monoclonali che in questi giorni hanno ottenuto il via libera ..."Gli anticorpi monoclonali" per la cura del coronavirus "vanno bene per chi non ne ha bisogno. Perché fondamentalmente hanno un effetto per i casi ...