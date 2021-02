Washington è ancora una città blindata (Di domenica 7 febbraio 2021) All’indomani della austera cerimonia di insediamento del presidente eletto Joe Biden – 21 gennaio scorso – a Washington sono arrivati circa 20.000 agenti della Guardia nazionale. Dopo l’attacco al Campidoglio del 6 gennaio da parte dei sostenitori di Donald Trump, infatti, le autorità statunitensi hanno letteralmente “militarizzato” e blindato Washington temendo nuove, violente, proteste. La InsideOver. Leggi su it.insideover (Di domenica 7 febbraio 2021) All’indomani della austera cerimonia di insediamento del presidente eletto Joe Biden – 21 gennaio scorso – asono arrivati circa 20.000 agenti della Guardia nazionale. Dopo l’attacco al Campidoglio del 6 gennaio da parte dei sostenitori di Donald Trump, infatti, le autorità statunitensi hanno letteralmente “militarizzato” e blindatotemendo nuove, violente, proteste. La InsideOver.

forafewfriends : Ho amato la scelta del bianco e nero e l'uso della fotografia a cura di Marcell Rév, che ancora una volta mi ha ipn… - occhidghiaccio : @niallsparfume Beh... considerando come sono messi gli Stati Uniti, non mi stupisce che l'Italia sia messa meglio.… - emyrddin : @Alyenante Non esiste più... “il New York Times e il Washington Post divennero proprietari, insieme a Whitney, dell… - tusciaweb : Joe Biden: “La nostra economia è ancora in difficoltà” Washington - 'La nostra economia è ancora in difficoltà'.… - rprat75 : @GuitarMed a oggi prendo ancora Miami, Toronto e Washington come le tre squadre dal sesto all'ottavo posto playoff -