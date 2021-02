VIDEO Ineos torna in acqua, allenamento sul campo A: barca più veloce e stabile? Luna Rossa si avvicina… (Di domenica 7 febbraio 2021) Fervono i preparativi ad Auckland (Nuova Zelanda), dove sabato 13 febbraio incomincerà la Finale della Prada Cup tra Luna Rossa e Ineos Uk. I britannici si stanno preparando per l’appuntamento nel Golfo di Hauraki e nel weekend sono scesi in acqua per una serie di allenamenti, fondamentali per testare la barca dopo alcune modifiche effettuate nell’hangar nei giorni scorsi. Ben Spithill e compagni sembrano avere tra le mani un’imbarcazione più veloce e più stabile, anche se sembrano trovarsi a loro maggior agio in condizioni di vento sostenuto. Si sono cimentati sul campo di regata A, proprio come Luna Rossa. Di seguito il VIDEO dell’allenamento di ... Leggi su oasport (Di domenica 7 febbraio 2021) Fervono i preparativi ad Auckland (Nuova Zelanda), dove sabato 13 febbraio incomincerà la Finale della Prada Cup traUk. I britannici si stanno preparando per l’appuntamento nel Golfo di Hauraki e nel weekend sono scesi inper una serie di allenamenti, fondamentali per testare ladopo alcune modifiche effettuate nell’hangar nei giorni scorsi. Ben Spithill e compagni sembrano avere tra le mani un’imzione piùe più, anche se sembrano trovarsi a loro maggior agio in condizioni di vento sostenuto. Si sono cimentati suldi regata A, proprio come. Di seguito ildell’di ...

