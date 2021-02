Tokyo 2021, regole ferree nel Playbook del CIO: che cosa succede in presenza di un caso positivo al Covid-19? (Di domenica 7 febbraio 2021) All’inizio di questa settimana è stata pubblicata la prima edizione del Playbook, il documento che contiene tutte le linee guida da seguire per garantire la massima sicurezza alle Olimpiadi e Paralimpiadi di Tokyo 2021. Un vero e proprio vademecum creato in collaborazione da CIO, IPC e dal Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici nel quale vi saranno una serie di regole da seguire ed i comportamenti da tenere per prevenire la problematica rappresentata dal Covid-19. Ebbene, stando a quanto riportato da thesun.co.uk, se un atleta dovesse risultare positivo al Coronavirus in un controllo allora verrebbe immediatamente estromesso dalla competizione, portando alla sua quarantena. A seconda dei sintomi potrà cambiare il luogo di isolamento e non sarà certamente il villaggio olimpico. I ... Leggi su oasport (Di domenica 7 febbraio 2021) All’inizio di questa settimana è stata pubblicata la prima edizione del, il documento che contiene tutte le linee guida da seguire per garantire la massima sicurezza alle Olimpiadi e Paralimpiadi di. Un vero e proprio vademecum creato in collaborazione da CIO, IPC e dal Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici nel quale vi saranno una serie dida seguire ed i comportamenti da tenere per prevenire la problematica rappresentata dal-19. Ebbene, stando a quanto riportato da thesun.co.uk, se un atleta dovesse risultareal Coronavirus in un controllo allora verrebbe immediatamente estromesso dalla competizione, portando alla sua quarantena. A seconda dei sintomi potrà cambiare il luogo di isolamento e non sarà certamente il villaggio olimpico. I ...

