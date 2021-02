Stefano De Martino, torna sui social dopo il terribile lutto (Di domenica 7 febbraio 2021) Stefano De Martino dopo il terribile lutto è tornato sui social, ecco le prime parole del conduttore sul suo profilo Instagram. In questi giorni Stefano De Martino ha subito un terribile lutto, il ballerino e conduttore ha perso sua nonna Elisa scomparsa all’età di 85 anni, rimasta vittima di un incidente domestico. Stefano era molto legato alla donna, ha passato con lei gran parte della sua infanzia. Proprio di recente aveva raccontato di preferire non fare regali troppi costosi alla donna “se regalo un gioiello a mia nonna il suo primo pensiero è di nasconderlo in un cassetto per paura che qualcuno glielo rubi”, preferendo farle doni più normali. LEGGI ... Leggi su chenews (Di domenica 7 febbraio 2021)Deilto sui, ecco le prime parole del conduttore sul suo profilo Instagram. In questi giorniDeha subito un, il ballerino e conduttore ha perso sua nonna Elisa scomparsa all’età di 85 anni, rimasta vittima di un incidente domestico.era molto legato alla donna, ha passato con lei gran parte della sua infanzia. Proprio di recente aveva raccontato di preferire non fare regali troppi costosi alla donna “se regalo un gioiello a mia nonna il suo primo pensiero è di nasconderlo in un cassetto per paura che qualcuno glielo rubi”, preferendo farle doni più normali. LEGGI ...

