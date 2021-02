Piccinini: «Pirlo ha vinto come Allegri. La difesa è chiusa» (Di lunedì 8 febbraio 2021) Sandro Piccinini dice la sua sulla Juventus e sulla difesa dei bianconeri: ecco le dichiarazioni del noto giornalista Sandro Piccinini, dagli studi di Sky Sport, ha parlato della difesa della Juventus nella match contro la Roma. «La Juventus ha richiuso la porta con Bonucci e Chiellini, ha subito solo un gol in Coppa Italia. Lazio e Inter lo stesso, il Napoli gestisce un po’ peggio. Pirlo ha vinto come Allegri? Un grande complimento, saper difendere non è da tutti». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 8 febbraio 2021) Sandrodice la sua sulla Juventus e sulladei bianconeri: ecco le dichiarazioni del noto giornalista Sandro, dagli studi di Sky Sport, ha parlato delladella Juventus nella match contro la Roma. «La Juventus ha richiuso la porta con Bonucci e Chiellini, ha subito solo un gol in Coppa Italia. Lazio e Inter lo stesso, il Napoli gestisce un po’ peggio.ha? Un grande complimento, saper difendere non è da tutti». Leggi su Calcionews24.com

