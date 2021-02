Parma – Bologna, le parole degli allenatori nel pre-partita (Di domenica 7 febbraio 2021) Nella XXI giornata di Serie A il Parma ospita il Bologna allo stadio Tardini per il derby emiliano, ecco le parole dei due allenatori nelle conferenze pre-partita. L’allenatore dei crociati D’Aversa parla dell’avvicinamento a Parma – Bologna e della situazione della sua squadra: “Ho deciso di convocare tutti perché dopo una settimana di ritiro penso sia importante presentarsi compatti ad una partita così importante. Ho voluto il ritiro per far integrare i nuovi arrivati velocemente. E’ stato importante per capire il percorso da fare da qui alla fine del campionato. La partita è importantissima perché è un derby ma soprattutto perché dobbiamo fare punti. Ci dev’essere la giusta tensione, non dobbiamo sfociare in eccesso di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 7 febbraio 2021) Nella XXI giornata di Serie A ilospita ilallo stadio Tardini per il derby emiliano, ecco ledei duenelle conferenze pre-. L’allenatore dei crociati D’Aversa parla dell’avvicinamento ae della situazione della sua squadra: “Ho deciso di convocare tutti perché dopo una settimana di ritiro penso sia importante presentarsi compatti ad unacosì importante. Ho voluto il ritiro per far integrare i nuovi arrivati velocemente. E’ stato importante per capire il percorso da fare da qui alla fine del campionato. Laè importantissima perché è un derby ma soprattutto perché dobbiamo fare punti. Ci dev’essere la giusta tensione, non dobbiamo sfociare in eccesso di ...

