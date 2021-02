Parma – Bologna | le parole degli allenatori nel post-partita

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 7 febbraio 2021) Neldi, derby emiliano della XXI giornata di Serie A vinto nettamente dalla squadra di Mihajlovic grazie alla doppietta di Barrow e al gol nel finale di Orsolini, hanno parlato i dued’Aversa e Mihajlovic. L’allenatore delD’Aversa ha fatto il punto sulla prestazione dei suoi giocatori e sulla situazione in campionato: “Oggi ci è mancata determinazione, abbiamo preso il primo gol su palla inattiva quando eravamo in otto dietro la linea della palla. Dopo un 3-0 c’è poco da commentare, anche se i numeri non sono tutti a nostro sfavore. Tutti dobbiamo dare qualcosa in più, non dobbiamo farci gol da soli” “Siamo il peggior attacco e la peggior difesa, non è una questione di tanti giovani, qualche motivo c’è. In questi anni ci ha ...