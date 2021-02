Open Australia:Nadal non al top 'cominciare così non ideale' (Di domenica 7 febbraio 2021) Un problema alla schiena lo ha costretto a rinunciare alla Atp Cup, e ora in vista dell'esordio all'Open d'Australia Rafa Nadal ammette che la condizione non è ancora al top. "Ovviamente non sto al ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 7 febbraio 2021) Un problema alla schiena lo ha costretto a rinunciare alla Atp Cup, e ora in vista dell'esordio all'd'Rafaammette che la condizione non è ancora al top. "Ovviamente non sto al ...

Un problema alla schiena lo ha costretto a rinunciare alla Atp Cup, e ora in vista dell'esordio all'Open d'Australia Rafa Nadal ammette che la condizione non è ancora al top. "Ovviamente non sto al meglio - ha detto lo spagnolo n.2 al mondo, vincitore una volta a Melbourne nel 2009, atteso martedì ...

Australian Open 2021, Jannik Sinner: “Sono carico per la sfida contro Shapovalov, con la stanchezza si può migliorare”

Jannik Sinner ha iniziato con il piglio giusto la sua annata agonistica. A Melbourne (Australia), l'azzurrino si è imposto nella Finale del torneo organizzato dai gestori degli Australian Open per con ...

Giorgi-Shvedova, Australian Open: programma, orario, tv, streaming 8 febbraio

Camila Giorgi è pronta per esordire in questa edizione 2021 degli Australian Open. La tennista marchigiana scenderà in campo alle 01.00 italiane di domani (8 febbraio) per affrontare la kazaka Yarosla ...

