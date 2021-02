Napoli | novità sul futuro di Gattuso | De Laurentiis si è fatto sentire

Napolikeit : A #Napoli una particolare novità: Il premio #MolluscoMondiale 2021 viene aggiudicato al Polpo Argonauta del Golfo d… - Pablecito80 : RT @Napolikeit: Novità a #Napoli: nasce una nuova zona pedonale, ecco quali saranno tutte le strade coinvolte nella ZTL! - MondoNapoli : MONDONAPOLI LIVE – Genoa-Napoli, prepartita e ultime novità sugli infortunati: vi aspettiamo alle 20 con il prepart… - infoitsport : Repubblica – Due novità in difesa per il Napoli col Genoa - Napolikeit : Novità a #Napoli: nasce una nuova zona pedonale, ecco quali saranno tutte le strade coinvolte nella ZTL! -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli novità

IlNapolista

... grandedella stagione come ormai noto da qualche settimana. Per assistere alla partita di ... Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Lello dicon un 3 - 5 - 2 così ...La formazione è quella attesa alla vigilia con l'unicadi Tuia preferito a Caldirola nel ... Nell'anticipo, il Genoa ha battuto ilcon il finale di 2 - 1 scavalcando il Benevento e ...